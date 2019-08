Die Aargauer Regierung will in den nächsten 4 Jahren die Löhne der Staatsangestellten um je 1 Prozent erhöhen. Es bestehe ein Lohnrückstand gegenüber den Nachbarkantonen von durchschnittlich 3,5 Prozent. Ausserdem soll es 54 neue Stellen in der Kantonsverwaltung geben. Dies sei nötig aufgrund des Bevölkerungswachstums.