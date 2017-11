Am Rüeblimärt kommen über 35'000 Rüeblifans aus der ganzen Schweiz nach Aarau. Hier gibt es wirklich alles aus Rüebli.

Viele Besucher am Aarauer Rüeblimärt 0:57 min, vom 1.11.2017

Ob Torte, Suppe, Wurst, Salat, Käse, Brot, Chips, Saft, Brei, Konfi, Schnaps, Nudeln, Punsch oder Risotto, am Rüeblimärt in Aarau gibt es alles aus Rüebli. Jedes Jahr am ersten Mittwoch im November kommen darum Tausende zum Markt in die Altstadt.

Dieses Jahr ist der Besucheransturm besonders gross. Der Rüeblimärt fällt auf Allerheiligen, einen Feiertag, an dem viele Kantone frei haben. Da es zusätzlich schönes Wetter ist, rechnet Gewerbepolizist Hans Umbricht mit rund 5000 Besuchern mehr als im Durchschnitt. Insgesamt kommen rund 35'000 Besucher auf den Märt.

Hans Umbricht gehört zum Rüeblimärt fast wie die Rüebli selber. Seit vielen Jahren betreut er den Grossanlass in Aarau, schaut dafür, dass die Sicherheit im Menschengetümmel gewährleistet bleibt. Trotz all seiner Aufgaben, könne er den Markt immer noch geniessen: «Ein Stück Rüeblitorte esse ich dann gemütlich auf dem Posten.»

Für die Leute aus der Region Aarau gehört der Rüeblimärt zur Tradition. Da mittlerweile aber ganze Carladungen von Besuchern aus anderen Teilen der Schweiz und dem nahen Deutschland für den Markt nach Aarau kommen, finden einige, der Markt dürfe nicht mehr grösser werden.