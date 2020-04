Die Bauarbeiten starten am Montag, 6. April, und dauern bis im Juni 2022. Während dieser Zeit ist jeweils in der Nacht eine Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr wird damit in der anderen Fahrtrichtung im Gegenverkehr geführt. Die Arbeiten beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern bis am Morgen um 5 Uhr.