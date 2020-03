SBB baut in Mägenwil

Seit Montag sind die Bagger am Werk in der Region Mägenwil. Die SBB verbindet mit der Schlaufe Mägenwil (von Mägenwil nach Birr) den Schienenstrang Birr–Othmarsingen mit der Heitersberglinie.

So können Güterzüge aus Norden via Mägenwil zum Rangierbahnhof Limmattal fahren. Sie entlasten damit die Linie Brugg–Baden–Limmattal.

Auf dieser Linie fahren in Zukunft mehr Güterzüge von Westen nach Osten, was wiederum die Heitersberglinie entlastet.

Weil es auf der Heiterbergslinie zwischen Rupperwil und Mägenwil dann weniger Güterzüge hat, können mehr Personenzüge fahren. Das macht den durchgehenden Halbstundentakt der S 11 von Arau nach Zürich möglich.

Es geht um eine einspurige Strecke, die einen Kilometer lang ist. Diese Schlaufe beginnt in Mägenwil an der Feldstrasse, geht dann unter der Autobahn durch und mündet im Bahnhof Mägenwil in die Heitersberglinie.

Legende: Bis jetzt müssen die vom Bözberg (gelb) kommenden Güterzüge in Brugg auf die Linie Baden-Limmattal (rot) abbiegen. Dank der neuen Schlaufe können sie nach Mägenwil und von dort nach Osten fahren. Dadurch können mehr Ost-West-Züge über Rupperswil-Brugg-Baden fahren, was der S11 mehr Platz auf dem Abschnitt Rupperswil-Lenzburg-Mägenwil bietet. zvg

Diese neue Verbindung ist das Herzstück des Projekts «Leistungssteigerung Rupperswil-Mägenwil». Dazu gehören auch neue Weichen in Gebiet Gexi in Lenzburg und Massnahmen zum Lärmschutz. Total kostet das Projekt 160 Millionen Franken. Weitaus das teuerste Teilprojekt ist die Schlaufe Mägenwil. Sie führt über diverse Strassen, unter der Autobahn A1 durch, auf die Strecke nach Birr. Die Schlaufe führe durch meist unbebautes Gebiet, sagt die SBB.

Im März 2020 haben nun die Baurabeiten begonnen. Die SBB rechnet damit, dass man fast drei Jahre baut. Im Dezember 2023 soll die Schlaufe Mägenwil eröffnet werden.