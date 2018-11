Die Nachricht: Über 400 Angestellte der SBB erhalten einen neuen Arbeitsplatz, weil ihre Stellen zentralisiert werden. Dies in Olten, Zürich-Flughafen, Lausanne und Pollegio (TI). Am meisten Stellen werden nach Olten verlagert, «weit über hundert», wie SBB-Sprecher Christian Ginsig auf Anfrage sagt.

Um diese Stellen geht es: Betroffen sind gemäss SBB-Sprecher Ginsig Angestellte im Bereich Bahnproduktion. Dies sind etwa Personen, die Lokführer, Rangierpersonal, Zugsbegleiter und Reinigungspersonal koordinieren.

Legende: Der Bahnknotenpunkt Olten erhält mehr «Bähnler-Arbeitsplätze». SRF

Deshalb Olten: Die Stellen werden in die vier Betriebszentralen verlagert. Diejenige, die für das Mittelland zuständig ist, steht in Olten. In den Betriebszentralen werden zum Beispiel die Signale bedient. Diese Abteilung müsse eng mit der Bahnproduktion zusammenarbeiten, deshalb sei eine Verlagerung sinnvoll, so Ginsig.

Wo in Olten: 2015 wurde in der Nähe des Bahnhofs die neue Betriebszentrale eröffnet. Im Gebäude, das auch vom Zug aus deutlich zu sehen ist, habe es noch genügend Platz, um auch die neuen Arbeitsplätze aufzunehmen.

Legende: Die Betriebszentrale Mitte in Olten. Bereist 2015 so gebaut, dass andere Abteilungen hier einziehen könne. SRF

Wichtiger Arbeitgeber: Insgesamt arbeiten in Olten 2800 Personen für die SBB. In den letzten Jahren gab es auch immer wieder Meldungen zu Stellenabbau – etwa bei SBB Cargo. Trotzdem hat sich die Zahl der Angestellten der SBB in Olten nicht gross verändert, da andere Stellen hierhin verlagert wurden.