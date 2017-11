Das «Schloss Neu Falkenstein» – so nennt man es in der Umgebung – ist eigentlich eine Burg. Nun geht die Burg offiziell in den Besitz des Kantons Solothurn über. Das mehr oder weniger zerfallene Gebäude hat eine bewegte Geschichte hinter sich.

Die Anfänge des Gebäudes liegen im 12. Jahrhundert. Die Burg war der Sitz der Freiherren von Bächburg. Sie kontrollierten damals im Auftrag des Bischofs von Basel den strategisch wichtigen Zugang zum Oberen Hauenstein zwischen Solothurn und dem Baselbiet.

Im Jahr 1374 erlebte die Burg wilde Zeiten: Hennmann von Bächburg fand, er werde schlecht bezahlt vom Bischof. Deshalb überfiel er eine Händlergruppe auf dem Weg und stahl wertvollen Safran. Keine gute Idee: Basler und Berner Truppen belagerten anschliessend im Auftrag des Bischofs die Burg, bis die Belagerten schliesslich aufgaben.

Ein weiteres Abenteuer erlebte die Burg zur Zeit der französischen Revolution. Wütende Bürger aus Balsthal zogen zur Burg und zündeten sie an. Damals wird das Schloss zur Ruine.

In den letzten Jahrzehnten gehörte die Burg der Stiftung Neu Falkenstein. Nun löst sich die Stiftung auf und macht als Verein weiter. Gleichzeitig übergibt sie das Gebäude dem Kanton.

«Wir sind sehr gemeinnützig organisiert und nicht zu vergleichen mit einer professionell organisieren Stiftung», erklärt der neue Vereinspräsident Nino Joller. Der neue Verein wolle «kein exlusiver Klub» sein, sondern offen für alle, die sich um Neu Falkenstein kümmern wollen.

Dass das Gebäude an den Kanton übergeht, erscheint logisch. Schon jetzt übernehme die Denkmalpflege den grössten Teil der Unterhaltskosten, erklärt Nino Joller. Der Verein arbeite eng mit den Verantwortlichen des Kantons zusammen.

Die Erhaltung von Neu Falkenstein sei wichtig für die Region. «Das Schloss thront über der Klus und ist das Wahrzeichen, der Stolz der Region. Es ist eine Identifikation für Balsthal und die Umgebung.»

Der Verein möchte das Schloss auch attraktiver machen für interessierte Menschen. Man habe Pläne, sagt Vereinsmitglied und Schlosskenner Kurt Meyer. Zu viel will er aber nicht verraten: «Nur so viel: Im nächsten Jahr ist es genau 220 Jahre her, seit die Burg angezündet wurde. Da könnte man ja etwas machen.»