Der starke Wind führt momentan zu besonders heiklen Strassenverhältnissen. Schnee wird auf die bereits geräumte Fahrbahn geblasen und führt zu tückischer Glätte. In Ammerswil und Schupfart gingen so verursachte Unfälle glimpflich aus.

In Schupfart verlor eine 27-jährige Lenkerin die Herrschaft über ihren roten Suzuki, stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich dabei. Die schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind blieben unverletzt, wie eine Kontrolle im Spital zeigte. ___________________________________________________________________________

Auch einem 21-jährigen Mann wurden in Ammerswil die Schneeverwehungen zum Verhängnis. Er geriet mit seinem Auto ins Schleudern, prallte gegen die Böschung und kippte zur Seite. Der Lenker blieb unverletzt, am Auto entstand aber Totalschaden. _______________________________________________________________________________

Tückische Schneeverwehungen können Strassen punktuell sehr glatt machen. Die starke Bise verfrachtet derzeit an vielen Orten Schnee auf die Strassen. Trockene Fahrbahnen können so an exponierten Stellen plötzlich von einer Schneeschicht bedeckt sein.