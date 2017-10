Die SBB installiert am Bahnhof Olten zwei Mooswände. Das Pilotprojekt soll Aufenthaltsqualität und Luft besser machen.

In der Hauptunterführung des Bahnhofs Olten wird es grüner: Die SBB installieren an zwei Wänden eine Verkleidung mit immergrünem isländischem Moos. Wie die SBB am Montag mitteilen, soll durch das Moos die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

Es sei die schweizweit erste Moosbegrünung an einem Bahnhof. Man wolle mit dem Pilotprojekt in Olten Erfahrungen sammeln, ob sich das Moos im Bahnhof bewähren könne. Unter anderem gehe es darum, ob das Moos auch in einem stark frequentierten Banhof überdauern kann. Je nachdem könne man Mooswänd dann auch an anderen Orten umsetzen.

Moos soll auch die Luft verbessern

Ab Montag werden in der Mitte der Unterführung, wo ein Glaskubus einen Aufenthaltsort bildet, zwei Mooswände im Format von ca. drei auf drei Metern installiert. Die Kosten geben die SBB mit knapp zehntausend Franken an.

Das verwendete Moos aus Island sei natürlich, pflegefrei und komme ganz ohne Wasser oder Düngung aus. Neben der optischen Aufwertung sorge das Moos auch für sauberere Luft, indem es Feinstaub und Stickoxide aus der Luft aufnehme.