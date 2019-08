Kinder, die bis zum 31. Juli ihren vierten Geburtstag feiern, müssen dieses Jahr eigentlich mit dem Beginn des Schuljahres 19/20 in den Kindergarten.

Früher war der Stichtag der 30. April. Er wurde in den letzten Jahren im Aargau und im Kanton Solothurn auf den 31. Juli verschoben.

Seit dieser Verschiebung stieg die Anzahl der Kinder markant an, welche ein Jahr später zur Schule gehen. Das zeigen die Zahlen.

Im Kanton Solothurn waren es neu 12 anstatt 3 Prozent der Kinder, die später eingeschult wurden. Im Aargau 10 anstatt wie bisher 5 Prozent. Für Yolanda Klaus, stellvertretende Leiterin des Volksschulamtes des Kantons Solothurn, sind es verschiedene Gründe, warum mehr Kinder länger zu Hause bleiben.

In vielen Köpfen sei der alte Stichtag noch fest verankert. Die Eltern befänden ihr Kind oft schlicht für zu jung, wenn es im Mai, Juni oder Juli Geburtstag hat und im August bereits in den Kindergarten gehen sollte.

Eltern beeinflussen einander

Ein anderer Grund sei eine gewisse Gruppendynamik unter Eltern, sagt Klaus. «Ich habe manchmal den Eindruck, wenn Eltern miteinander darüber sprechen, dass sie ihr Kind noch ein Jahr länger zu Hause behalten, dann hat dies eine ansteckende Wirkung auf den Freundeskreis.»

Legende: Keystone

Handlungsbedarf sieht Yolanda Klaus vom Kanton allerdings nicht. «Es werden vor allem Kinder zurückgestellt, die im Mai, Juni oder Juli Geburtstag haben.» Man müsste anders reagieren, wenn auch Kinder, die im Dezember oder Januar geboren wurden, später eingeschult würden.

Wann ist eine spätere Einschulung sinnvoll?

Ist es sinnvoll, wenn ein Kind ein Jahr später in den Kindergarten geht? In einigen Fällen ist es das, in anderen aber auch nicht, sagt Dagmar Rösler, Präsidentin des Schweizerischen Lehrerinnen und Lehrerverbands. «Es gibt manchmal Eltern, die nicht loslassen können. Dann muss man genauer hinschauen.»

Richtlinien für die Kindergartenreife gibt es in den Kantonen Aargau und Solothurn nicht. Allgemein gilt: Ein Kind muss unter anderem allein die Toilette benutzen können, damit es reif genug ist für den Kindergarten.