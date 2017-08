Der Aargauer Regierungsrat sieht den Staatshaushalt auf dem Weg der Besserung. Für die Jahre 2018 bis 2021 rechnet er mit Rechnungsabschlüssen im Bereich einer schwarzen Null. Er setzt weiter auf Einsparungen, Reformen und auf eine Steuererhöhung.

Der Aargau stehe finanzpolitisch an einem Scheideweg, sagte Finanzdirektor Markus Dieth (CVP) am Freitag vor den Medien in Aarau. Ein ausgewogenes und breit gefächertes Sanierungskonzept werde die Klippen umschiffen und den Dampfer «Kanton Aargau» wieder in ruhigere Gewässer führen.

Der Regierungsrat will ein strukturelles Defizit von 250 Millionen Franken pro Jahr verhindern. Er hatte bereits im Mai eine Gesamtsicht zur Haushaltsanierung vorgestellt. Es ist innerhalb von vier Jahren bereits das vierte Sanierungskonzept.

Steuererhöhung angekündigt

Auf der einen Seite will der Regierungsrat kurzfristig wirksame Massnahmen umsetzen. Auf der anderen Seite sind auf der Aufwandseite mittel- und längerfristig wirksame Reformvorhaben geplant. Zudem stellt der Regierungsrat per 2019 eine Steuererhöhung von 5 Prozentpunkten in Aussicht. Das letzte Wort wird der Grosse Rat haben.

Regierungsrat Urs Hofmann (SP) sagte in diesem Zusammenhang, bei den Steuern gebe es aufgrund der bereits realisierten Entlastungen sowie der angespannten Finanzsituation keinen grossen Handlungsspielraum. Es werde darum gehen, «einigermassen konkurrenzfähig zu bleiben».

Die Steuererträge gehen allerdings 2018 gemäss Berechnungen des Regierungsrat sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen vorerst zurück.

Aktuelles Jahr noch tiefrot

Im regierungsrätlichen Aufgaben- und Finanzplan 2018–2021 (AFP) haben die kurz- und mittelfristig wirksamen Massnahmen sowie ein Teil der Reformvorhaben bereits Spuren hinterlassen.

Im AFP wird mit einer schwarzen Null gerechnet – wenn alle Massnahmen umgesetzt werden. Die Staatsrechnung 2017 wird gemäss Finanzdirektor Dieth voraussichtlich mit einem Defizit von 50 Millionen Franken abschliessen.

Mehr Lohn für Kantonsangestellte

Nach drei Nullrunden will der Regierungsrat dem Staatspersonal für 2018 eine Lohnerhöhung von einem Prozent gewähren. Ebenfalls mitberücksichtigt bei der Finanzplanung wurde, dass der Gesamtaufwand im Budget 2018 um 1,9 Prozent steigen wird.

Der Grosse Rat wird noch dieses Jahr über konkrete Sanierungsmassnahmen entscheiden. Es geht darum, ob die 145 Millionen Franken, die der Kanton wegen des Heimfallverzichts des Wasserkraftwerks Klingnau erhält, in die Staatsrechnung fliessen.

Gleichzeitig soll der Grosse Rat darüber befinden können, dass der Kanton das Zurückzahlen der Schulden während vier Jahren aussetzt. Auch sollen kostendeckende Gebühren für Steuermahnungen einführt werden.

«Nein-Sagen genügt nicht mehr»

Der Regierungsrat legte weitere 36 Sparmassnahmen vor, die im kommenden Jahr die Ausgaben um 25 Millionen Franken senken sollen. Der Grosse Rat wird im Rahmen der Budgetberatung darüber entscheiden.

Auch arbeitet der Regierungsrat an einer Revision des Spitalgesetzes, um die Einsparungen von bis zu 30 Millionen Franken pro Jahr zu erreichen.

Finanzdirektor Dieth, der erst seit Anfang Jahr im Amt ist, appellierte am Freitag einmal mehr an die politischen Parteien, sich für die Sanierung der Kantonsfinanzen einzusetzen. Notwendig sei eine «konstruktive und sachdienliche Mitwirkung», hielt er fest: «Nein-Sagen alleine genügt nicht mehr.»