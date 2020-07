Polizei erwischt in Olten Velo-Diebe

Die Solothurner Kantonspolizei hat drei Männer festgenommen.

Sie sollen in Olten mehrere Dutzend Velos und E-Bikes gestohlen haben.

Die Polizei führte deswegen in Olten und Umgebung verschiedene Hausdurchsuchungen durch.

Schweizweit werden nur etwa fünf Prozent aller Velo-Diebstähle aufgeklärt.

Am vergangenen Donnerstag durchsuchten Polizisten der Solothurner Kantonspolizei verschiedene Gebäude in der Region Olten. Dabei wurden mehrere Fahrräder, E-Bikes und Zubehör sichergestellt, wie Bruno Gribi, Sprecher der Kantonspolizei Solothurn, sagt.

Keine Details zu Ermittlungen

Wie viele Velos das Trio gestohlen haben soll, kann Gribi aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Es gehe aber um mehrere Dutzend Fahrräder im Wert von mehreren 10'000 Franken. Keine Angaben macht die Solothurner Kantonspolizei dazu, wie man den mutmasslichen Tätern auf die Schliche kam.

Gegen die drei Männer läuft nun eine Strafuntersuchung. Zwei sitzen nach wie vor in Untersuchungshaft. Die Polizei habe umfangreiche Ermittlungen angestellt, so Gribi. Dies, nachdem im Frühjahr in der Stadt Olten zahlreiche Fahrrad- und E-Bike-Diebstähle gemeldet worden waren.