Mann dringt in Wohnung ein und will Frau vergewaltigen

Sexualdelikt in Holderbank AG

Unverschlossene Wohnungstüre: Es geschieht in der Nacht auf Sonntag. Die Türe der Wohnung in Holderbank ist unverschlossen. Ein 28-jähriger Mann öffnet sie und tritt in die Wohnung ein. Er geht zur Bewohnerin, legt sich auf sie. Diese wacht auf und erschrickt.

Nase gebrochen: Der Mann hält ihre Nase und Mund zu. Sie fürchtet, dass sie erstickt. Der Mann versucht sie zu vergewaltigen. Würgt sie. Doch dann kann sich die Frau befreien, flüchtet aus der Wohnung und kann beim Nachbarn klingeln. Der Eindringling verfolgt sie noch, schlägt ihr die Faust ins Gesicht und bricht ihr die Nase. Danach flüchtet er.

Schneller Fahndungserfolg: Die Frau meldet sich nun bei der Polizei. Diese schickt gleich mehrere Patrouillen los. Unweit des Tatorts findet die Polizei einen Mann im Gebüsch. Dieser lässt sich widerstandslos festnehmen. Es handelt sich um einen 28-Jährigen, der in Holderbank wohnt, schreibt die Aargauer Kantonspolizei. Er bestreitet bisher die Tat. Die Staatsanwaltschaft hat für ihn Untersuchungshaft beantragt.