Einwohnerrat Aarau will Tempo 30: In Aarau soll es möglichst wenige Ampeln und Schilder und ein einheitliches Tempo - wohl Tempo 30 - geben. Dies hat die Mehrheit des Aarauer Stadtparlaments am Montagabend gefordert. Damit sollen die Strassen sicherer und Stau und Umweltbelastung reduziert werden. Der Stadtrat hätte nicht so weit gehen und sich auf Tempo 30 auf der Bahnhof- und der Tellistrasse beschränken wollen.

Zankapfel Bahnhofstrasse: Eine Reduktion des Tempos auf der Bahnhofstrasse in Aarau dürfte allerdings schwierig werden. Es handelt sich nämlich dabei um eine Kantonsstrasse.

Die Haltung des Kantons Aargau: Für den Kanton gibt es auf Kantonsstrassen nur Tempo 50 oder 80. «Kantonsstrassen haben die Aufgabe, den Verkehr möglichst rasch zu übernehmen und abzuleiten», sagt Simone Britschgi vom kantonalen Verkehrsdepartement. Dadurch würden eben gerade Quartierstrassen vom Verkehr entlastet.

So geht es weiter: Der Stadtrat von Aarau muss nun auf Geheiss des Einwohnerrates beim Kanton sondieren, ob Tempo 30 auf dem gesamten Stadtgebiet möglich sein könnte. Die Erfolgsaussichten dürften nicht allzu gross sein.