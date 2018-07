Das Problem: Gratis Parkplätze für Zweiräder sind Mangelware. Das Problem kennt man unter anderem in Aarau, Olten und Solothurn. Man habe die Situation etwas unterschätzt, heisst es beispielsweise in Aarau. Rund um den Bahnhof stapeln sich die Velos, auch auf privaten Plätzen. In Aarau will man am Bahnhof 250 neue Veloabstellplätze bauen, für eine Million Franken. Bis gebaut wird, schafft man provisorische Plätze.

Legende: Christoph Wasser/SRF

Die Hintergründe: Die Situation am Bahnhof Aarau sei eher prekär, sagt der Aarauer Stadtbaumeister Jan Hlavica gegenüber SRF. Es habe allgemein wenig Platz rund um den Bahnhof, das verschärfe das Problem. Auch in Solothurn und Olten sind Veloparkplätze knapp, heisst es bei Pro Velo Solothurn auf Anfrage. In Solothurn würde sogar auf der Zufahrtsrampe zur Velostation parkiert, heisst es.

Legende: zvg

Problem Veloleichen: Viele Leute lassen das alte Velo am Bahnhof stehen, wenn sie es nicht mehr brauchen, berichtet der Aarauer Stadtbaumeister. Pro Monat räumt die Stadt bis zu 100 alte Velo weg. So wird Platz geschaffen. Eine rasche Lösung sei nicht in Sicht. Die Toleranz der Velofahrer sei gefragt, heisst es in Aarau.