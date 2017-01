An diesem Wochenende kommen Skifahrer in den Kantonen Aargau und Solothurn wieder mal auf ihre Kosten. Die Lifte laufen. Und es hat mehr Lifte, als man meint.

Das Wetter meint es gut mit den vielen kleinen Skigebieten in den Kantonen Aargau und Solothurn. In Thalheim kann am Sonntag sogar die Chabishorn-Abfahrt durchgeführt werden. Das war letztmals 2003 der Fall.

«Lauberhornabfahrt im Flachland» nennen die Organisatoren ihr Rennen. Freilich hat der Anlass nicht viel mit der Abfahrt in Wengen zu tun: Gestartet wird auf 645 M.ü.M., die Piste ist 1400 Meter lang.

Zusatzinhalt überspringen Mehr dazu am Radio Heute im «Regionaljournal» um 17:30 Uhr auf Radio SRF 1.

Auch wer nur zum Plausch skifahren will, wird am Wochenende in der Region fündig: