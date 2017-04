Hotel-Umbau fertig Solothurn hat seine Krone wieder

Dienstag, 25. April 2017, 18:07 Uhr, aktualisiert um 18:53 Uhr

Genau fünf Jahre, nachdem Stadt und Kanton Solothurn das Haus an bester Lage gekauft haben, ist es am Dienstag wieder eröffnet worden. Damit wird das nächste Kapitel in der bereits 599-jährigen und faszinierenden Geschichte des Hotel-Restaurant Krone geschrieben.



Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, jagm