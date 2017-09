Der Solothurner Regierungsrat wollte die Hundeveordnung ändern. Diese ist innerhalb der Jagdverordnung geregelt. Neu sollte im Wald und auf einem 100 Meter breiten Streifen ausserhalb des Waldes eine generelle Leinenpflicht gelten, von April bis Juli.

Das Parlament hat sich mit dem Veto gegen diese Regelung für Hunde und ihre Halter gewehrt. Der Regierungsrat will nun Fido nur noch im Wald, aber nicht auf dem 100 Meter breiten Streifen an die Leine nehmen. Dies hätte das Wild besser schützen sollen. Der Vollzug der angedachten Regel wäre schwierig gewesen, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung.

An der zeitlichen Leinenpflicht von April bis Juli halte man aber fest. Heute gilt die Leinenpflicht von Mai bis Juni. Damit wären die Regeln dann gleich wie in den Nachbarkantonen Aargau und Basel-Landschaft.

Gegen die neue Verordnung könnte sich das Parlament abermals wehren. Es braucht dazu 17 Kantonsparlamentarier, die ihr Veto einlegen. Dann käme die Verordnung nochmals ins Parlament.