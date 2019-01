Nicht nur in den Alpen, auch auf dem Weissenstein, Balmberg und Grenchenberg, im Solothurner Jura, gibt es eine Lawinenwarnung.

Es seien allerdings keine aussergewöhnlichen Verhältnisse, man müsse aber bei steilen Stellen aufpassen, heisst es beim Institut für Schnee und Lawinenforschung in Davos.

Aktuell gilt im Solothurner Jura Gefahrenstufe 2, also mässige Lawinengefahr.

Legende: Skifahrer geniessen den Schnee auf dem Balmberg. (Archivbild) SRF

«Wie für die Alpen, wird auch für den Jura täglich eine Gefahreneinschätzung gemacht», erklärt Kurt Winkler, Lawinenwarner am Institut für Schnee und Lawinenforschung in Davos. Im Solothurner Jura sollte man aktuell steile Hänge meiden. Dort bestehe die Gefahr von Schneebrettern. Mässige Lawinengefahr, so wie sie heute gemeldet wird, besteht im Solothurner Jura laut Kurt Winkler an etwa jedem vierten Tag im Winter. Seine Informationen bezieht das Institut in Davos von Messstationen, Handmessungen und lokalen Beobachtern, die jeden Tag ihre Einschätzung melden.