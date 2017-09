Der mit 20'000 Franken dotierte Preis geht an den 74-jährigen Bruno Leus aus Flüh. Seine Plastiken prägen vielerorts den öffentlichen Raum im Kanton Solothurn.

Kaum ein anderer Künstler habe den öffentlichen Raum in- und ausserhalb des Kantons Solothurn so geprägt wie Bruno Leus, schreibt der Regierungsrat zur Vergabe des Solothurner Kunstpreises 2017 am Mittwoch.

Der 74-jährige bildende Künstler aus Flüh füge seine Arbeiten so in die Umgebung ein, dass sie niemals aufdringlich seien, aber auch ohne dass sie untergingen, heisst es weiter. Dafür ehrt die Kantonsregierung den Künstler nun mit dem mit 20'000 Franken dotierten Kunstpreis.

Leus' Werke seien subtiler und stiller als andere Arbeiten. Aber seien die überdimensionalen rostigen Nägel, Acrylglas-Segel oder Gräser aus Stahl einmal wahrgenommen, komme der Betrachter nicht mehr von ihnen los.

Elisabeht Pfluger für Lebenswerk geehrt

Neben dem Kunstpreis vergab der Solothurner Regierungsrat weitere Auszeichnungen. Unter anderem erhält die Schriftstellerin und Volkskundlerin Elisabeth Pfluger den Anerkennungspreis 2017 und wird damit für ihr Lebenswerk geehrt. Dieser Preis ist mit 10'000 Franken dotiert.

Die 97-jährige Elisabeth Pfluger sei die unbestrittene Grossmeisterin der kleinen Alltagsgeschichten, welche die Karte des Kantons Solothurn wie ein feiner Teppich überziehen, heisst es in der Regierungsmitteilung.

Pfluger habe sich während Jahrzehnten immer wieder in entlegene Gebiete Solothurns aufgemacht und dort den Menschen und ihren Geschichten zugehört. Daraus sei ein «unermesslicher Schatz» von Geschichten, Anekdoten und Sprüchen entstanden, der die «vielseitige Seele» des Kantons zeige und für kommende Generationen erhalte.