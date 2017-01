Lehrplan 21 Solothurner Lehrplan-Befürworter bringen sich in Stellung

Erst im Mai werden die Solothurner an der Urne über den Lehrplan 21 entscheiden. Der Abstimmungs-Kampf hat trotzdem bereits begonnen. Am Dienstag hat sich eine breite Allianz aus Politik, Wirtschaft und Schule vorgestellt, welche die Initiative der Lehrplan-Gegner bodigen will.

Das Solothurner Komitee der Lehrplan-Befürworter ist breit aufgestellt. Vertreter von Handelskammer, Industrieverband Solothurn, Gewerkschaftsbund, Schulleiter-Verband, Lehrer-Verband, SP, FDP, CVP und BDP präsentierten sich am Dienstag den Medien. Und auch die Grünen, der Gewerbeverband, sowie der Einwohnergemeinde-Verband engagieren sich im Co-Präsidium. Mit dem Slogan «Bildungsbremse Nein» kämpft das Komitee gegen die Initiative der Lehrplan-Gegner. Mit 3200 Unterschriften haben die Gegner erreicht, dass auch im Kanton Solothurn über den Lehrplan 21 abgestimmt wird. Die Gegner des Lehrplans 21 haben sich im Komitee «Ja zu einer guten Volksschule» formiert. Es wird von einzelnen Vertretern aus EVP, GLP, CVP, sowie der SVP getragen. Audio «Breites Komitee setzt sich für Lehrplan 21 ein (17.1.2017)» abspielen. Audio «Breites Komitee setzt sich für Lehrplan 21 ein (17.1.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Breites Komitee setzt sich für Lehrplan 21 ein (17.1.2017) 3:33 min

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, jagm