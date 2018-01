Steine, Ritterrüstungen, Zapfsäulen oder Hüte von Briefträgern: Zu all diesen Themen existiert im Kanton Solothurn ein Museum. Über 50 Museen zählt der Museumsverbund Musesol zu seinen Mitgliedern. Einige haben mit tiefen Besucherzahlen zu kämpfen, andere wären einer besseren Auslastung auch nicht abgeneigt.

Bessere Zusammenarbeit erwünscht...

Das gemeinsame Ziel also: Mehr Besucher anlocken. Aber wie? Diese Frage wurde am Tourismusforum im Alten Spital in Solothurn diskutiert, einem Anlass von Region Solothurn Tourismus. Die Antwort der Podiumsteilnehmer war klar: Es braucht eine bessere Zusammenarbeit der einzelnen Museen, um das Angebot bekannter zu machen.

Gemeinsames Marketing könnte eine Lösung sein, meinte etwa Angela Kummer, Geschäftsführerin des Museumsverbunds Musesol und Leiterin des Kultur-Historischen Museums Grenchen.

Als Anschauungsbeispiel für eine enge Zusammenarbeit wurden die kantonalen Aargauer Museen genannt. Vor rund zehn Jahren begann der Kanton, seine Museen und Schlösser unter einem Dach zu vereinigen und diese so zu bewerben.

...auch über Kantonsgrenze?

Gemeinsames Marketing könnte nur ein Punkt sein in der engeren Zusammenarbeit der Museen im Kanton Solothurn, so Thomas Pauli. Der Leiter der Abteilung Kultur des Kantons Aargau und ehemaliger Chef von Museum Aargau sieht auch eine mögliche thematische Zusammenarbeit.

Ausstellungen in mehreren Museen unter einem gemeinsamen Thema – eventuell sogar über die Kantonsgrenze hinaus. Oder eine neue Anlaufstelle für Lehrpersonen zum Beispiel, bei der sie mehrere Vorschläge für Museumsbesuche im gesamten Kanton Solothurn erhalten.