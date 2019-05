In der Schweiz werden jährlich rund 11'000 Tonnen Spargeln gegessen. Nur ein kleiner Teil stammt aber aus einheimischer Produktion – über 90 Prozent werden importiert. Einer der Solothurner Spargelproduzenten befindet sich im Ortsteil Bibern in der Gemeinde Buchegg. Familie Müller baut dort weissen und grünen Spargel an.

Legende: SRF

Eigentlich sind grüner und weisser Spargeln aber dasselbe. «Es ist die genau gleiche Pflanze und bei uns ist es sogar die gleiche Sorte. Der Unterschied ist, dass die weisse Spargel geerntet wird, solange sie noch im Boden ist. Die grüne Spargel kommt zum Boden hinaus und man schneidet sie an der Oberfläche ab», erklärt Niklaus Müller. Er führt den Bio-Betrieb zusammen mit seinen Eltern in einer Generationengemeinschaft.

Der Spargelanbau macht nur einen kleinen Teil ihres Betriebs aus. Auf 0,8 Hektaren wird das Frühlingsgemüse angebaut. Den Grossteil machen andere Gemüsesorten aus, welche auch an Grossverteiler geliefert werden.

Legende: SRF

Die Ernte und Pflege der Spargeln bedeuten auf Müllers Hof viel Handarbeit. Über 20 Personen arbeiten im Betrieb, während der Saison von Mitte April bis Mitte Juni sind zwei davon eigens für die Spargeln zuständig.

Stechen – beim weissen Spargel – oder schneiden – beim grünen – geschieht von Hand mit Spargeleisen und Messer. Auch das Unkraut muss von Hand gejätet werden. «Nur zwischen den Reihen können wir ab und zu mit dem Rasenmäher durchfahren», so Niklaus Müller.

Legende: SRF

Die Spargel ist eine mehrjährige Pflanze. Die Knollen werden rund 20 Zentimeter tief in den Boden gesetzt. Nach zwei Jahren kann in der Regel zum ersten Mal geerntet werden. Jede Knolle schlägt während der Saison mehrmals aus. Gegessen werden die «Knospen». Nach Saisonende im Juni wir die Pflanze in Ruhe gelassen. Sie schlägt aus, wächst und kann so Energie tanken für die nächste Saison, so Müller. «Es sieht dann aus wie ein kleiner Tannenwald.»

Legende: imago images

Auf dem Bio-Betrieb in Bibern erfolgt auch das Sortieren und Verpacken der Spargeln von Hand. Eine ältere Maschine wäscht das Gemüse und schneidet es auf die richtige Länge zu. Trotz der nur kleinen Menge: Der Spargel aus dem Bucheggberg sei gefragt, sagt Niklaus Müller. Momentan könne man die Nachfrage nicht befriedigen.

Trotzdem ist ein Ausbau oder eine Umstellung auf den reinen Spargelanbau kein Thema. Die Konsumenten würden früher nach Spargeln verlangen, als Schweizer Produzenten liefern könnten, so Müller. Zudem würden auf ausländischen Spargeln keine Zölle erhoben, was die Importware günstiger mache als Schweizer Produkte.

Legende: SRF

Niklaus Müller möchte aber nicht auf den eigenen Spargel verzichten. «Während der Saison kommt er fast jeden Tag auf den Tisch. Am liebsten habe ich den Spargel im Risotto oder gedämpft mit einer Sauce Hollandaise – egal ob weiss oder grün.»