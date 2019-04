Total gab es 1290 Unfälle im Kanton Solothurn im 2018 (Vorjahr 1295).

Bei 581 Verkehrsunfällen wurden 770 Personen (Vorjahr 718) verletzt.

9 Personen (Vorjahr 7) starben bei Unfällen auf Solothurner Strassen.

Die meisten Unfälle passierten gemäss Polizei Innerorts. Vor allem Unfälle mit E-Bike-Fahrern haben zugenommen.

Die Unfälle mit E-Bikes sind von 24 auf 38 angestiegen. Bei 50 Prozent der Unfälle sei der E-Bike-Fahrer, die E-Bike-Fahrerin, schuld am Unfall, sagt die Polizei. Eine Person starb im 2018 bei einem solchen Unfall im Kanton Solothurn.

Das Problem sei, dass gewisse E-Bikes frisiert sind. Sie fahren also schneller als eigentlich erlaubt. Das erreicht man, in dem man den Computer des Bikes überlistet, also ohne mechanische Arbeiten. Rasante Fahrten auf dem E-Bike enden so oft in Unfällen, bestätigt Dominic Jakob von der Kantonspolizei Solothurn.

Zudem gab es generell mehr E-Bikes auf den Strassen, ein langer Sommer, das habe wohl die Zahl der Unfälle auch ansteigen lassen, vermutet die Polizei. Die Solothurner Kantonspolizei setzt im Kampf gegen E-Bike-Unfälle vor allem auf Prävention, heisst es hier.