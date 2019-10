Spezieller Festtag heute in Erlinsbach: die Solothurnerin Theres Bachmann feiert ihren 100. Geburtstag. Und wie es im Kanton Solothurn üblich ist, wenn jemand den 100. Geburtstag feiert, erhält Theres Bachmann hohen Besuch. Landammann Roland Fürst überbrachte ihr die Glückwünsche der Solothurner Regierung.

Eine Tradition, die man im Kanton Solothurn beibehalten will, wie Fürst betont. Pro Jahr feiern zwischen 20 und 30 Frauen und Männer ihren 100. Geburtstag. Diese Zahl bleibe trotz alternder Bevölkerung einigermassen konstant. Besucht würden nicht alle Jubilarinnen und Jubilare. Teilweise wünschten sie keinen Besuch oder seien gesundheitlich nicht mehr dazu in der Lage.

Legende: Theres Bachmann tauscht sich mit dem Landammann Roland Fürst aus. SRF

Der Besuch des Solothurner Landammanns ist nicht nur symbolisch. Die Jubilarinnen und Jubilare erhalten einen Blumenstrauss und können aus zwei Geschenken auswählen: 50 Gramm Gold oder ein handgefertigter Polsterstuhl. So wie Theres Bachmann entscheiden sich die meisten für das Gold.

Beim Besuch gehe es aber nicht hauptsächlich um diese Geschenke, sagt Roland Fürst: «Wenn wir ehrlich sind, dann kosten die Geschenke nicht so viel. Es geht um die Wertschätzung, die die Personen erhalten.»

2017 wurde über die Jubiläumsgeschenke auch in der Solothurner Politik diskutiert. In der Antwort auf eine Interpellation aus dem Parlament hiess es damals, dass die Regierung 2016 insgesamt 39'550 Franken für die Jubiläumsgeschenke ausgegeben habe. Diesen Beitrag einsparen wollten damals weder Regierung noch Parlament.