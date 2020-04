Noch nie so viele E-Bike-Unfälle

E-Bike-Boom: Fahrräder mit einem kleinen Motor. Dank ihnen können auch ältere Semester problemlos einen Berg hochfahren. Die E-Bikes wurden deshalb in den letzten Jahren immer beliebter. Etwa jedes dritte verkaufte Fahrrad war im vergangenen Jahr ein elektrisches, zeigen Zahlen der Schweizer Veloimporteure. Um fast einen Fünftel nahm der Verkauft der E-Bikes zu, was sich auch in den Unfallzahlen spiegelt.

Neuer Rekord: Im Kanton Solothurn stieg die Zahl der Unfälle mit E-Bikes auf 46. Dies ist rund ein Fünftel mehr als noch im Jahr zuvor. Die Zahlen der Solothurner Kantonspolizei zeigen zudem, dass bei Unfällen mit E-Bikes, in jedem dritten Fall, der Radfahrer verantwortlich war. Auffallend findet die Polizei auch, dass bei 15 Unfällen der oder die Verletzte keinen Helm trug.

Velo-Unfälle: Im Gegensatz zum Trend bei den E-Bikes haben die Unfälle mit normalen Fahrrädern abgenommen. Deren Zahl sank von 107 auf 97. Es wurden auch weniger Personen verletzt (16 Schwerverletzte), jedoch starb eine Person.