Total 15'000 Personen bezogen im Jahr 2017 im Kanton Aargau Sozialhilfe, verteilt auf 9364 Fälle. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Sozialhilfequote damit leicht an, um 0,1 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent.

Damit liegt die Sozialhilfequote im Aargau weiterhin deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 3,3 Prozent.

Laut der kantonalen Statistik bilden Kinder und Jugendliche die grösste Altersgruppe unter den Sozialhilfebeziehenden. Fast ein Drittel der unterstützten Personen war 2017 noch minderjährig.

Ein Viertel der Sozialhilfebeziehenden im Aargau war 2017 erwerbstätig. Zum Teil erhielten auch Vollzeit-Erwerbstätige Sozialhilfe.

Unter den 15'000 Personen, die 2017 im Aargau Sozialhilfe bezogen finden sich viele Minderjährige. Sie machen mit knapp einem Drittel die grösste Alterskategorie aller Sozialhilfebeziehenden aus. Und diese Entwicklung hat sich in den letzten zehn Jahren akzentuiert, wie die folgende Tabelle zeigt:

Anzahl Sozialhilfebeziehende im Aargau nach Alterskategorien

0-17 Jahre

18-25 Jahre

26-35 Jahre

36-45 Jahre

46-55 Jahre

56-64 Jahre

über 65 Jahre

2005 3100 1415 1819 1941 1301 564 360 2006

3412 1415 1909 2081 1439 610 394 2007 3573 1384 1871 2028 1510 635

429 2008

3466

1311

1753

1929

1403

662

386 2009 3412 1344 1845 1901 1532 724 407 2010 3364 1363 1806 1901 1622 812 462 2011 3428 1425 1893 1921 1729 954 465 2012 3621 1459 1977 1878 1874 974 429 2013 3851 1422 2141 1966 1943 1021 403 2014 3979 1481 2247 2129 2122 1112 321 2015 4179 1520 2403 2236 2196 1295 303 2016 4208 1499 2482 2340 2299 1387 308 2017 4423 1535 2520 2417 2362 1421 322

Der Anstieg bei den absoluten Zahlen erklärt sich zum Teil durch das allgemeine Bevölkerungswachstum. Jedoch ist auch die Quote der Kinder und Jugendlichen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, in den letzten zehn Jahren angestiegen, während die Quote in anderen Altersgruppen stagnierte oder sogar abnahm.

Legende: Entwicklung der Sozialhilfequote nach Alterskategorie: Entwicklung im Aargau 2005-2017 Die Grafik zeigt die Entwicklung der Sozialhilfequote nach Alterskategorien im Kanton Aargau. Lesebeispiel: Im Jahr 2005 bezogen 2,6 Prozent aller unter 17-Jährigen Sozialhilfe. Im Jahr 2017 waren 3,7 Prozent. Statistik Aargau

In der neuen, am Montag veröffentlichten Sozialhilfestatistik des Kantons Aargau finden sich auch weitere Informationen über die Personen, welche auf Sozialleistungen angewiesen sind. So geht rund ein Viertel aller Sozialhilfeempfänger im erwerbsfähigen Alter einer Arbeit nach, viele davon auch mit höheren oder sogar Vollpensum.

Legende: Erwerbstätige Sozialhilfebezüger im Aargau 2017 Die Grafik zeigt die Anzahl Sozialhilfebeziehende im Aargau im Jahr 2017, geordnet nach Erwerbstätigkeit, Beschäftigungsgrad und Geschlecht. Lesebeispiel: Im Jahr 2017 waren im Aargau 213 Männer Vollzeit erwerbstätig und bezogen trotzdem Sozialhilfe. Statistik Aargau

Bei den Vollzeitbeschäftigten mit Sozialhilfe sind die Männer klar in der Überzahl. Bei den Teilzeitpensen unter 50 Prozent hingegen machen die Frauen den deutlich grösseren Anteil aus.