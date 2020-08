Seit fast einer Woche ist die Aare bei Solothurn verschmutzt.

Bisher sind alle Versuche gescheitert, die Ursache zu finden.

Die Ölsperre bleibt noch etwa eine Woche auf dem Fluss.

Es ist ein kleines Mysterium: Was verschmutzt die Aare in der Stadt Solothurn? Am Mittwoch hat nochmals ein Taucher den Grund abgesucht. Doch er fand kein Ölfass oder eine andere Quelle für die Verschmutzung.

Legende: Die Ursache des Ölflecks bleibt seit einer Woche unklar. SRF

Damit bleibt auch nach fast einer Woche unklar, woher das Öl stammt, heisst es vonseiten des Solothurner Amts für Umwelt gegenüber SRF. Bereits am vergangenen Donnerstag wurde die erste Verschmutzung entdeckt und deshalb eine 100 Quadratmeter grosse Ölsperre auf der Aare ausgelegt.

Laut der Solothurner Feuerwehr bleibt die Ölsperre nun noch weiter bestehen. Noch etwa eine Woche verhindert die Sperre, dass das Öl abfliesst. Laut den Behörden hat nie eine Gefahr für Menschen und Tier bestanden.