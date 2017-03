Das Minus für das Jahr 2016 beträgt nominal 105,4 Millionen Franken, faktisch aber 220 Millionen. Schuld am Rekorddefizit sind vor allem Mehrausgaben im Bereich Gesundheit und tiefere Steuereinnahmen. Der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth kündigt «tiefgreifende» Sanierungsmassnahmen an.

Als wäre ein Defizit von 105,4 Millionen Franken nicht schon gross genug: Ohne Sondereffekte hätte das Defizit 2016 sogar fast 220 Millionen Franken betragen.

Zusatzinhalt überspringen Sondereffekte 2016 Die Sondereffekte machen mehr als 113 Millionen Franken aus. 61,1 Millionen Franken:

Entnahme aus der Ausgleichsreserve

Entnahme aus der Ausgleichsreserve 52,2 Millionen Franken:

Nicht budgetierte Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank SNB

Die Hauptgründe für das grosse Defizit sind:

Beim Aufwand: Mehrausgaben im Bereich Gesundheit. Der Nettoaufwand für die Gesundheitsversorgung (inklusive Prämienverbilligung / -ausstände) betrug 718 Millionen Franken. Das sind 41 Millionen Franken mehr als im Vorjahr.

Beim Ertrag: Die Steuererträge waren 2016 rund 80 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Drei Viertel dieser Steuerausfälle waren bei den Firmen (juristische Personen) zu verzeichnen.

«Für die Stabilisierung der Kantonsfinanzen besteht massiver Handlungsbedarf», so der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth. In der Mitteilung des Kantons ist die Rede von einer «dramatischen Finanzlage». Dieth kündigt Sofortmassnahmen und längerfristige Sanierungsmassnahmen an.

Der Regierungsrat werde im Mai 2017 über den Stand der Arbeiten am Sanierungskonzept orientieren.