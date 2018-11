In Staufen entsteht ein neues Quartier – das Westquartier. Wo früher Kühe auf den Weiden standen, sollen in Zukunft über 1000 Personen wohnen.

Einige der Siedlungen im Quartier stehen bereits, andere sind noch mitten im Bau. Im Westquartier sind mehr Bauarbeiter als Bewohner anzutreffen. Bei den Gebäuden handelt es sich um Neubausiedlungen, wie es im ganzen Mittelland aktuell sehr viele gibt.

In den Siedlungen, die bereits stehen, wohnen viele Familien mit Kindern. Dies sieht man auf den ersten Blick. Es hat Spielplätze, in den Gärten der Parterrewohnungen stehen zudem Trampoline, Rutschbahnen und Trottinette. An vielen Balkonen hängen Schilder mit Kindernamen und Geburtsdaten.

Sie seien wegen der tollen Lage nach Staufen gezogen, sagen viele Anwohner im Gespräch. Viele der Nachbarn würde auch in Basel, Luzern oder Zürich arbeiten. Von Staufen aus sei dies gut machbar. In den Überbauungen habe es aber auch immer noch einige leere Wohnungen, berichten sie.

Staufen bei Lenzburg hat sich in den vergangenen 60 Jahren stark verändert. In den 60er-Jahren hatte das Bauerndorf knapp 1900 Einwohner, 2020 werden es voraussichtlich 4000 sein, sagt Gemeindeammann Otto Moser. Die Entwicklung des Westquartiers laufe nach Plan. Man sei auf die vielen Neuzuzüger vorbereitet in Staufen. Die Infrastruktur im Dorf stehe bereit.

Dank des Wachstumsbooms will der Gemeinderat nun auch die Steuern senken. Am Mittwochabend entscheidet die Gemeindeversammlung darüber, ob der Steuerfuss in Staufen von 86 auf 76 Prozent sinken soll. «Mit den tiefen Steuern wollen wir nicht noch mehr Leute anlocken», sagt Gemeindeammann Otto Moser. «Wir wollen aber nur so viele Steuern einziehen, wie die Gemeinde für ihre Aufgaben wirklich braucht.» Staufen würde damit zum Steuerparadies. Nur wenige Aargauer Gemeinden haben aktuell einen noch tieferen Steuerfuss.