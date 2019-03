Am Freitag fanden auf der ganzen Welt Aktionen gegen den Klimawandel statt. Unter anderem gingen auch in Aarau, Baden, Olten und Solothurn Jugendliche auf die Strasse. In Aarau trotzten laut Stadtpolizei 500 Mittelschülerinnen und -schüler dem strömenden Regen. An der Protestaktion in Aarau waren aber nicht nur junge Menschen zu sehen. Auch Erwachsene solidarisierten sich mit dem Anliegen der Jugendlichen.

In Solothurn war über Mittag ein Sitzstreik angekündigt. Die Demonstranten setzten sich aber nicht auf den Boden, weil es zu nass und kalt war. So wurde aus dem Sitzstreik ein Stehstreik. Die Kantonspolizei spricht von total gegen 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Neben Schülern waren insbesondere auch engagierte Senioren anzutreffen.