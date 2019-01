Effingen (vorn) und Bözen: Sind sie in einigen Jahren Teil der Gemeinde «Oberes Fricktal»? Die Gemeinderäte streben dieses Ziel an.

Die Fusion: Die Gemeinderäte der vier Gemeinden Bözen, Elfingen, Effingen und Hornussen wollen fusionieren. Entstehen soll die flächenmässig grösste Gemeinde im Kanton Aargau. Die Bevölkerung der Gemeinden hat sich in einer Umfrage klar für den zukünftigen Namen «Oberes Fricktal» ausgesprochen.

Das Problem: Das obere Fricktal besteht nicht nur aus diesen vier Dörfern, sondern aus wesentlich mehr Gemeinden. Es gibt zum Beispiel die «Polizei Oberes Fricktal». Und diese ist zuständig für 21 Gemeinden von Schwaderloch über Oeschgen bis zu Oberhof. Hornussen, Bözen, Effingen und Elfingen liegen ziemlich genau in der Mitte dieses Gebiets.

Legende: Die Polizei Oberes Fricktal ist für 21 Gemeinden zuständig. Website Polizei Oberes Fricktal

Die Gegner: «Gemeinde Oberes Fricktal, das klingt komisch, das geht doch nicht», findet Christian Probst, Gemeindeammann der Nachbargemeinde Zeihen. Auch die Gemeindeammänner von Herznach oder Ueken, alles Dörfer im oberen Fricktal, stören sich am neuen Namen. In der Bevölkerung sei das Thema aber noch nicht richtig angekommen. Die Leute könnten sich eine Gemeinde «Oberes Fricktal» gar nicht vorstellen.

Die Befürworter: Die an der Fusion beteiligten Gemeinderäte halten jedoch am Namen fest. «Die Bevölkerung will diesen Namen», sagt Gemeindeammann Giovanni Carau von der beteiligten Gemeinde Elfingen. Man habe den Namen prüfen lassen, rechtlich sei er kein Problem.