Geld verdient die AEW Energie AG nicht mit Elektrotankstellen.

Neu hat Rheinfelden eine Stromtankstelle, eine von total neun im Aargau. Die Elektrotankstellen rentieren eigentlich nicht. Sie kosten viel Geld und sind manchmal nur schlecht besucht. Aber die AEW sucht trotzdem weitere Standorte. Sie will so die Elektromobilität fördern.

Arian Rohs ist bei der AEW Energie AG der Spezialist für Elektromobilität. Geschäftlich fährt er einen BMW i3, also ein reines Elektrofahrzeug. Privat hingegen chauffiert er ein konventionelles Auto. Aber sein Diesel-VW ist alt. Schon bald werde er sich ein neues Auto anschaffen, und das sei dann garantiert ein reines Elektrofahrzeug, betont Rohs gegenüber SRF.

Er geht davon aus, dass in zwei bis drei Jahren eine völlig neue Generation von Elektroautos auf dem Markt sein werde. Diese würden nicht nur mehr Platz bieten als die heutigen Autos, auch die Reichweite sei grösser. «Heute fährt nur ein Tesla 500 Kilometer mit einer Ladung. Schon bald werden auch andere Elektroautos so weit fahren können.»

Elektrotankstellen sind ein Verlustgeschäft

Und dann kann Rohs nicht nur weit fahren. Er hofft, dass er dann auch seine Familie ausfahren kann mit dem grossen und leistungsstarken Elektroauto. Und dieses kann er dann an den Tankstellen der AEW Energie AG mit Strom laden.

Zusatzinhalt überspringen Strom-Kosten Das Laden eines durchschnittlichen Elektroautos (ca. zwei Drittel Ladung) kostet ca. 6 Franken. Ein Tesla hingegen hat eine sehr viel grössere Batterie. Entsprechend teurer ist eine Ladung. Sie kostet ca. 25 Franken für eine Fahrt von ca. 500 km.

Heute hat die AEW Energie AG 9 Elektrotankstellen im Aargau. Die jüngste davon steht in Rheinfelden auf dem Schützenparkplatz. Sie kann jeweils zwei Autos gleichzeitig laden. Das aber braucht Geduld. Je nach Fahrzeug dauert der Vorgang zwei bis drei Stunden.

Die Kunden können in dieser Zeit in Rheinfelden einkaufen, spazieren oder Dinge erledigen. Eine zentrale Lage sei zwingend für eine Elektrotankstelle, sagt Rohs. «Ein Hotel sollte in der Nähe sein, vielleicht ein Restaurant, eine Bank, Cafés. Es braucht schon eine hochfrequentierte Lage.»

Dass Stromtankstellen nicht überall funktionieren, hat die AEW beim Schloss Hallwyl gesehen. Dort tankt fast niemand sein Fahrzeug. Die Ladestelle ist ein teurer Flop. Die Installation einer solchen Anlage kostet schnell einmal 25'000 Franken. «Man verdient damit nirgends Geld», sagt Rohs. «Wir wollen die Elektromobilität fördern und wollen dafür möglichst viele Ladepunkte schaffen.»