Der Fluss in Bremgarten ist bei Surfern beliebt. Nach Regen hat ihr Hobby aber ein gewisses Gesundheitsrisiko.

Surfen auf der Reuss in Bremgarten ist seit einigen Jahren im Sommer sehr beliebt. Das «Untere Wehr» zieht bei schönem Wetter viele Surfer an, die auf der Welle im Fluss reiten. Laut Aargau Tourismus gilt die Bremgarter Welle als «einzige ideale Welle für Surfer in der Schweiz».

Für eine grosse Welle braucht es in der Reuss eine gewisse Menge Wasser. Nach einer Regenperiode bieten sich den Surfern daher bessere Bedingungen als bei längerem Sommerwetter.

Bakterien, Viren, Parasiten

Ausgerechnet nach Niederschlägen rät das Aargauer Amt für Verbraucherschutz aber davon ab, auf der Reuss zu surfen. Wie jeder andere Fluss führe die Reuss nach Regen mehr Bakterien, Viren und Parasiten als bei trockenem Wetter. Die Krankheitserreger gelangten von Viehweiden über Bäche in den Fluss, erklärt Alda Breitenmoser, Leiterin des Amts für Verbraucherschutz.

Wie Aargau Tourismus rät sie Surfern deshalb zur Vorsicht, wenn sie ihren Sport nach Regenperioden ausüben. Die Keime könnten zu Durchfall oder Erbrechen führen. Wenn man sich trotzdem aufs Wasser wagt, sollte man möglichst kein Reuss-Wasser schlucken. Und nach dem Surfen gründlich duschen.