Nach zwei Jahren Umbauzeit konnte das Wettiger Tägi am Wochenende eröffnet werden. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Eröffnung des für über 50 Millionen Franken sanierten Sport- und Freizeitzentrums nochmals um zwei Monate. «Es war eine schwierige Zeit. Wir standen in den Startpflöcken und der Startschuss kam nicht», erklärt der neue Betriebsleiter Marco Baumann.

Am Samstagmorgen um 9 Uhr konnte der frisch sanierte Betrieb nun doch noch aufgenommen werden. Als erster durfte der Wettinger Gemeindeammann Roland Kuster die 100 Meter lange Wasserrutschbahn hinabsausen. Neu ist neben der Rutschbahn auch ein neuer Bereich für Kleinkinder.

Gemäss den Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit ist in den Badeanstalten pro Quadratmeter ein Gast zugelassen. In Wettingen sieht man der kommenden Saison deshalb gelassen entgegen, erklärt Tägi-Ceo Marco Baumann: «Unsere Anlage ist wahrscheinlich die grösste im Kanton. Wir können in unserem sehr weitläufigen Gelände bis zu 3250 Badegäste aufnehmen.»