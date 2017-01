Eine neue Partei entstehe entweder durch die Abspaltung von einer alten Kraft, als Protestbewegung gegen die herrschende Elite oder aber aus einer sozialen Bewegung heraus, die ihre Themen in der Politik nicht vertreten sehe. Das sagt Daniel Bochsler, Politologe am Zentrum für Demokratie in Aarau.

Für den langfristigen Erfolg sei eine grosse Idee, eine echte Bewegung nötig, so Bochsler weiter. Als Beispiel nennt er das Team 67 bzw. die Grüne Partei, welche aus den 68er-Bewegungen entstanden sei. Auch die Freiheitspartei oder Schweizer Demokraten hätten erfolgreiche Ideen portiert - diese wurden aber von der SVP übernommen.

Für die in jüngster Zeit entstandenen Parteien BDP und GLP sieht Bochsler langfristig kaum Perspektiven. Die BDP habe bei den jüngsten Wahlen bereits verloren, ein Zeichen für die fehlende «grosse Idee» (die BDP ist als Abspaltung der SVP entstanden im Streit um die Bundesratssitze). Die GLP verbinde zwar grüne Anliegen mit rechter Gesinnung, so Bochsler. Dieses "technokratische" Programm könne aber nicht mit den sozialen Bewegungen der 68er verglichen werden und sei wohl auch weniger nachhaltig.