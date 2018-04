Nun beginnt in Baden in Beisein von Architekt Mario Botta nach langem Ringen offiziell der Bau des neuen Thermalbades.

Endlich ist es soweit: Am Dienstag um 13 Uhr beginnen in Baden mit dem Spatenstich offiziell die Bauarbeiten für das neue Thermalbad sowie für das Wohn- und Ärztehaus. Der 150 Millionen Franken teure Bau soll in zweieinhalb Jahren fertig sein.

Mit dabei beim Spatenstich ist auch der Tessiner Architekt Mario Botta, dessen Bauprojekt für das Thermalbad in Baden für Kontroversen gesorgt hatte.

Noch warten muss der Umbau der historischen Bäderhotels Verenahof, Ochsen und Bären in eine Gesundheitsklinik. Nachdem Architekt Botta dieses Projekt nach Unstimmigkeiten mit der Denkmalpflege abgeben musste, braucht es noch einmal Anpassungen.

Dem Baubeginn war ein jahrelanges Ringen um das Projekt, die verschiedenen Baufelder und den entsprechenden Baubewilligungen vorangegangen. Verschiedentlich kommunizierte die Bauherrin Verenahof AG schon, dass man mit dem Bau nun beginnen könne. Mehrmals folgte darauf wieder Ernüchterung.