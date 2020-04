Die Corona-Situation bringt auch Gutes. Sie zwingt uns Gewohnheiten zu hinterfragen und jetzt vor allem am Osterwochenende neue Aktivitäten zu suchen.

Virtuelle Ausstellung: Auch die Museen mussten sich neu erfinden. Virtuelle Museumsbesuche sind nun vermehrt möglich. Beispielsweise bietet das historische Museum Baden einen virtuellen Rundgang in seiner Ausstellung über die Badekultur. Hier geht es zum Angebot, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Kreativität ausleben: Wenn man selber kreativ werden will, dann kann man bei den Online-Kursen des Kunsthauses Aargau mitmachen und selber künstlerisch tätig sein. Das Online-Angebot des Kunsthauses findet man hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Sportliche Übungen: Sich selber bewegen kann man auch mit den vielen Sportangeboten im Internet. Beispielsweise bietet , Link öffnet in einem neuen Fensterhttps://aargauaktiv.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster Trainingslektionen an und einzelne Angeboten werden live ins Wohnzimmer gestreamt.

Leckeres kochen: Und wenn man der Familie, den WG-Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern eine Freude machen will, kann man endlich das alte Familienrezept der Grossmutter ausprobieren oder lokale Spezialitäten, wie die Rüeblitorte , Link öffnet in einem neuen Fensterbacken.

Frische Zutaten: Diese bekommt man vom Lieferdienst der regionalen Bäuerinnen und Bauern. Sie bringen frisches Gemüse, Früchte und weitere Lebensmittel direkt zu einem nach Hause. Eine Übersicht bietet die Bauernzeitung. , Link öffnet in einem neuen Fenster

Lokaler Wein: Wenn noch Gerstensaft oder ein guter Tropfen fehlt, ist auch für das gesorgt. Lokale Winzer haben eine Plattform , Link öffnet in einem neuen Fensteraufgebaut, auf der man Weine zu sich bestellen kann , Link öffnet in einem neuen Fenster

Auch wenn das Osterwochenende ein bisschen anders wird, mit diesen Tipps kann es gelingen, die freien Tage zu geniessen und wer weiss, vielleicht wird es ab dem nächsten Jahr neue Ostertraditionen geben.