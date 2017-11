Das ist passiert: Es geschieht an einem Sommertag im Jahr 2013. 104 Schüler mit 10 Lehr- und Begleitpersonen sind in Sulz in einem Wald unterwegs. Sie wandern zum Cheisacherturm und legen dort die Mittagspause ein.

Während die anderen noch essen, begibt sich ein 12-jähriger Junge mit einem Kollegen zu einer Böschung. Diese wollen sie auskundschaften. Der 12-jährige Junge verliert den Halt und rutscht die Böschung hinunter.

Der Leiter des Schulausflugs ruft sogleich die Rettungskräfte. Da das Gelände jedoch sehr unwegsam ist, dauert es noch zirka 35 Minuten bis die Retter den verunfallten Jungen bergen können. Schliesslich fliegt ein Helikopter den 12-Jährigen ins Berner Inselspital, wo er schliesslich verstirbt.

Überraschung vor Gericht: Entgegen der ursprünglichen Anklageschrift verlangt die Staatsanwaltschaft nun einen Freispruch. Die Lehrer hätten das Gelände erkundet und den Ausflug gut und rechtzeitig geplant. Die Lehrer seien ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen.

Das Opfer habe dagegen die Böschung genau erkundet und Steine das Bord hinab geworfen. Die Knaben hätten erkannt, dass die Böschung tödlich sein könnte, so die Staatsanwaltschaft.

Gemäss der ursprünglichen Anklageschrift forderte die Staatsanwaltschaft für beide eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Der Klassenlehrer soll eine bedingte Geldstrafe von 8400 franken sowie eine Busse von 2000 Franken erhalten. Der Ausflugorganisator eine bedingte Geldstrafe von 12'600 Franken und eine Busse von 2000 Franken.

Privatkläger will weiterhin Verurteilung: Es bleibt nach dem Umschwenken der Staatsanwaltschaft die Forderung des Privatklägers. Dieser hält an den ursprünglichen Forderungen der Staatsanwaltschaft fest.

Der Prozess: Die Gerichtsverhandlung findet am Donnerstagnachmittag vor dem Bezirksgericht Laufenburg statt. Das Urteil dürften die Richter noch am selben Tag fällen.