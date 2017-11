Der Unfall passierte um 20.45 Uhr in Lenzburg, auf der Hendschikerstrasse. Die 19-jährige Frau stieg aus dem Bus aus und wollte danach den Fussgängerstreifen in Richtung Schloss überqueren. Bis zur Mitte der Strasse lief alles gut. Das Auto, das in Richtung Altstadt unterwegs war, hielt an und liess sie bis zur Verkehrsinsel gehen.

Als die Frau aber die andere Hälfte des Fussgängerstreifens betrat, kam ein 80-jähriger Autofahrer von der Altstadt her und erfasste sie ungebremst. Die Frau wurde weggeschleudert. Ambulanz und Polizei kamen vor Ort. Die Frau sei nicht mehr ansprechbar gewesen, teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. «Sie kam in kritischem Zustand ins Spital. Dort erlag sie noch in der Nacht ihren schweren Verletzungen», schreibt die Polizei weiter.

Der beteiligte Autofahrer musste den Fahrausweis abgeben. Zudem ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Die Strasse war bis 00.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.