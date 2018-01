Bei einem Selbstunfall ist ein 28-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch in Lupfig AG tödlich verunfallt. Der Mann fuhr im Dorf geradeaus über einen Kreisel, kollidierte mit einer Strassenlampe und prallte in eine Hauswand.

Er verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Zum tödlichen Unfall war es kurz vor 2 Uhr gekommen. Die Dorfstrasse in Lupfig blieb bis 6.30 Uhr gesperrt. Die Poliztei und die Staatsanwaltschaft klären die genaue Unfallursache ab.