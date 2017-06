Zeugen gesucht Treibende Person in der Aare bei Olten gesichtet

Heute, 11:43 Uhr

Am Sonntagabend wurde in Olten eine in der Aare treibende Person entdeckt: Diese wird seither vermisst.

Bild in Lightbox öffnen. Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, sind bei der Kantonspolizei Solothurn mehrere Meldungen eingetroffen über eine Person, die in der Aare treibe. Diese sei gemäss Zeugen zunächst auf Höhe der Holzbrücke immer wieder abgetaucht, bevor sie schliesslich bei der Bahnhofbrücke gänzlich von der Wasseroberfläche verschwand. Die Polizei leitete daraufhin mit sofortiger Wirkung Suchmassnahmen ein, die bislang jedoch ohne Erfolg blieben. Noch immer ist nicht bekannt, um wen es sich bei der vermissten Person handelt. Sie soll grüne Badehosen getragen haben. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe und hofft auf weitere Zeugen.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 12:03 Uhr, ernm