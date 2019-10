Die Fricktaler Rohrer AG aus Möhlin ist am Ende, sie wird teilweise verkauft.

Es habe einige Interessenten gegeben, sagt der zuständige Sachwalter auf Anfrage. Eine Firma aus der Region habe nun den Zuschlag erhalten.

Aktuell stehen die Maschinen in Möhlin still, bereits am Montag sollen sie aber teilweise wieder laufen.

Die Rohrer AG zählte rund 60 Angestellte. Die Firma hat Niederlassungen in den USA, Frankreich und Russland. Rohrer machte unter anderem Maschinen, die Verpackungen für Tabletten herstellen. 2017 erhielt sie dafür eine Auszeichnung, den Swiss Packaging Award in der Kategorie Technik. Nun ist die Firma aber in Schieflage geraten und wird in Teilen verkauft.

In den vergangenen Tagen seien mehrere Angebote für den Bereich Werkzeugbau der Rohrer AG eingegangen, sagt der zuständige Sachwalter auf Anfrage. Ein Interessent habe sich nun durchgesetzt, es handle sich um eine Firma aus der Region. 30 Arbeitsplätze seien dadurch gesichert, die ehemaligen Mitarbeiter würden teilweise übernommen. Bereits am Montag soll es wieder losgehen, künftig voraussichtlich unter anderem Namen.

Werden sogar noch mehr Arbeitsplätze gerettet?

Der Gemeindeammann von Möhlin, Fredy Böni, freut sich über diese Nachricht: «Das ist gut zu hören. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter wieder einen Lichtblick haben.» Es besteht sogar die Hoffnung, dass noch mehr Arbeitsplätze gerettet werden können, denn auch für den Firmenbereich Maschinenbau seien Angebote eingegangen, so der Sachwalter. Somit könnten noch weitere rund zehn Arbeitsplätze gesichert werden. Dies werde sich in den nächsten Tagen entscheiden.