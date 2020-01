Heute hat das Bipperlisi auf der Baselstrasse in Solothurn nur ein Gleis zur Verfügung. Dieses befindet sich neben den Fahrspuren; der Zug fährt also in einer Richtung mit den Autos, in der anderen kommt er ihnen entgegen. Das sorgt immer wieder für gefährliche Situationen und Unfällen. Mit einem zweiten Gleis würde die Bahn auf beiden Seiten mit dem Autoverkehr rollen, auf Geleisen mitten in der Fahrspur.