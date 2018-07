Unbekannte haben in Rodersdorf ein Detailhandelsgeschäft überfallen.

Zwei Täter haben mit Sturmhauben vermummt ein Geschäft gestürmt und die Angestellten mit Waffen bedroht.

Sie haben zudem Warnschüsse abgegeben.

Die beiden sind geflüchtet. Die Polizei hat sie nicht erwischt und sucht Zeugen.

Der Überfall passierte am Dienstag um 10.30 Uhr, schreibt die Solothurner Polizei in einer Mitteilung. Die Täterschaft sei mit «einigen hundert Franken» geflüchtet, in einem Audi A5 mit französischem Kennzeichen in Richtung Flüh. Man arbeite mit der Polizei Basel-Landschaft, dem Grenzwachtkorps und der französischen Gendarmerie zusammen, so die Polizei.