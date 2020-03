Fortis wurde 1912 in Grenchen gegründet. Ende der 1920er-Jahre stellte die Firma die erste in Serie produzierte automatische Uhr her. Auch die erste Schweizer Kunststoffuhr (Flipper) stammte von Fortis. In den 60ern flog Fortis mit amerikanischen Astronauten in den Weltraum. Die Grenchner sind seit einigen Jahren offizieller Partner der russischen Raumfahrtorganisation und rüsten Kosmonauten mit Uhren aus. Stark verwurzelt ist Fortis in der Luftfahrt – bei Jetpiloten und Kunstfliegern. Zu ihren besten Zeiten produzierte die Firma jährlich Millionen von Uhren.

2017 häuften sich Berichte, dass es mit der Firma finanziell schlecht stehe. Fortis musste Nachlassstundung beantragen. Im Herbst 2018 kaufte der Unternehmer Jupp Philipp das Unternehmen.

Für Fortis arbeiten insgesamt rund 20 Personen, in Grenchen sind es 13 – drei davon in der Montage. Man sehe sich im «Premium Segment», so der Firmeninhaber. Eine Fortis kostet zwischen 1000 und 4500 Franken. Hauptmarkt sind der deutschsprachige Raum, Japan und die USA.