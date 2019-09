Unsichere Brücke in Windisch

Brücke gesperrt: Die Fussgängerbrücke zwischen Gebenstorf und Windisch ist zu gefährlich. Deshalb wird sie komplett geschlossen, haben die Gemeinden am Freitag bekannt gegeben. Bereits seit Februar durften die Unterhaltsfahrzeuge von Windisch und Gebenstorf nicht mehr über die Brücke fahren.

Unterspülung lange bekannt: Die Gemeindebehörden wussten bereits seit dem Jahr 2000, dass der Fluss die Brückenpfeiler unterspülte, teilt der Gemeinderat von Windisch am Dienstag mit. Neue Untersuchungen haben nun gezeigt, dass es zu gefährlich wäre, wenn die Brücke offen bleiben würde. Ein Pfeiler sei bereits zur Hälfte unterspült und drohe deshalb zu brechen. Damit könnte die ganze Brücke einstürzen.

Sofortmassnahmen geplant: Die Brücke soll nun wie bei einem Korsett, mit Stahlträgern gestützt werden, gaben die Gemeindebehörden an einer Medienkonferenz bekannt. Im besten Fall könne man die Brücke danach in vier Wochen wieder öffnen. Die Gemeinden Windisch und Gebenstorf koste dies gut 100'000 Franken. So soll man die Brücke bis zu vier Jahre weiter benützen können. Anschliessend ist ein Neubau geplant. Die Gemeindeverantwortlichen rechnen dabei mit Kosten bis zu fünf Millionen Franken.