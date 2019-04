Brand im Asylzentrum in Oftringen (AG)

Gegen 18 Uhr ist in Oftringen (AG) in der Asylunterkunft ein Feuer ausgebrochen. Rund ein Dutzend Menschen waren in der Asylunterkunft anwesend, als das Feuer ausbrach, wie ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei sagte.

Bild 1 / 6 Legende: Der Brandplatz aus der Luft gesehen. Beat Kälin / SRF Bild 2 / 6 Legende: Starke Rauchentwicklung am Ortsrand von Oftringen. Freshfocus Bild 3 / 6 Legende: Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Natascha Schwyn / SRF Bild 4 / 6 Legende: Der Feueralarm ging kurz vor 18 Uhr ein. Natascha Schwyn / SRF Bild 5 / 6 Legende: Der Dachstock wurde von den Flammen zerstört. Natascha Schwyn / SRF Bild 6 / 6 Legende: Drei Feuerwehren haben den Brand im Asylzentrum bekämpft. Natascha Schwyn / SRF

Alle hätten sich in Sicherheit bringen können. Drei Personen mussten sich für eine Kontrolle ins Spital begeben. Drei Feuerwehren standen im Einsatz.

Die Asylunterkunft befindet sich in einem mehrstöckigen Altbau ausserhalb des Dorfes.

Noch unbekannte Brandursache

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Innern dieses Gebäudes aus. Wie die Kantonspolizei auf Twitter schreibt, ist der entstandene Sachschaden erheblich. Die Brandursache ist nicht bekannt, die Polizei hat dazu Ermittlungen eingeleitet. Die Unterkunft wird von Brand-Ermittlern untersucht.

Der Ausbruch des Feuers wurde um 18 Uhr gemeldet. Gut eine Stunde später war er laut der Kantonspolizei unter Kontrolle.