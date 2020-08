Herbstmarkt in Bremgarten: Ein erster Schritt in die Normalität

Am 24. und 25. Oktober findet in Bremgarten der Herbstmarkt statt.

Erwartet werden rund 200 Marktfahrende. Diese sollen unter anderem Kleider, Schuhe, Spielsachen,Süssigkeiten, Haushalts- und Geschenkartikel verkaufen.

Abgesagt sind der historische Handwerkermarkt und der Brocante.

Wegen der Corona-Pandemie gelten am Markt besondere Vorsichtsmassnahmen.

Der «Markt der Vielfalt» könne diesen Herbst wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden, teilte die Stadt Bremgarten am Dienstag mit. Insbesondere wurden der Markt für historisches Handwerk und der Brocante abgesagt, da diese jeweils zu Menschenansammlungen führten. Noch offen ist der Entscheid über den Mittelaltermarkt. Die Organisatoren informieren am Freitag.

Am Herbstmarkt in Bremgarten gelten besondere Schutzmassnahmen. So gibt es grössere Abstände zwischen den Ständen und ein Einbahnsystem für Besucherinnen und Besucher. Die Stadt empfiehlt zudem das Tragen von Masken.

Legende: Dank eines Einbahnsystems sollen die Abstände unter den Besucherinnen und Besuchern eingehalten werden können. Alex Moser/SRF

Für Bremgarten ist der Herbstmarkt auch «ein erster Schritt in die Normalität» nach der Absage der Pfingst- und Ostermärkte, wie es in der Mitteilung der Stadt heisst. Covid 19 werde nicht einfach verschwinden, ist Stadtammann Raymond Tellenbach überzeugt: «Wir werden uns damit arrangieren müssen. Und dies ist ein erster Schritt, bei dem wir uns arrangieren.»

Erfahrungen sammeln für Christchindli-Märt

Mit dem Herbstmarkt wolle Bremgarten Erfahrungen sammeln, zum Beispiel für den Christchindli-Märt, sagt Stadtammann Tellenbach. «Auf den Weihnachtsmarkt würde ich sehr ungern verzichten. Aber ob dieser durchgeführt werden kann, ist noch ganz offen»

An den «Markt der Vielfalt» in Bremgarten kommen normalerweise über 35'000 Besucherinnen und Besucher.