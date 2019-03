Von aussen merkt man noch nicht, dass im Haus der Familie Kraushaar eine ganz spezielle Sammlung steht. Betritt man das Haus, sieht man es jedoch sofort. Auf dem Treppengeländer sind kleine Modellautos aufgestellt, an der Wand sind Bilder mit alten Autos aufgehängt. In den Zimmern stehen grosse Glasvitrinen mit Hunderten, vielleicht auch Tausenden von Autos.

Neben Modellautos befinden sich in der Sammlung auch viele Originalteile von Autos, wie Radkappen oder Kühlerfiguren. Diese stehen vor allem im Keller, wo sich ein Grossteil der Sammlung befindet. Angefangen habe alles vor 65 Jahren, erklärt Kurt Kraushaar, mit einem kleinen roten Lastwagen. «Es handelt sich um einen kleinen Abschleppwagen, den ich zum Geburtstag bekommen habe. Dieses kleine Auto ist wahrscheinlich noch älter als ich», sagt der 77-Jährige mit einem Schmunzeln.

Zum kleinen Abschleppwagen kamen im Laufe der Jahre immer mehr Autos dazu. Kraushaar ist ein richtiger Autofreak. Man merkt, er ist richtig in seinem Element, wenn er über Autos sprechen kann. Die verschiedenen Details und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Automodellen faszinieren ihn extrem. Deshalb gebe es in seiner Sammlung auch nur Autos, die originalgetreu sind. Alles Andere interessiere ihn nicht.

Im Keller des Autoliebhabers befindet sich auch eine kleine Baustelle. Auf dem Fenstersims hat es einen Steinhaufen, darauf stehen drei Lastwagen und Bagger. «Das ist der Sandkasten für die grossen Buben. Die Lastwagen und Bagger sind eigentlich für Kinder gedacht. Aber auch für Sammler, die nicht damit spielen, sind sie sehr interessant, weil sie so detailgetreu sind.»

Trotz seiner Faszination für Autos, hat der 77-jährige Brugger früher nicht in einer Autogarage gearbeitet, sondern in einem Blumenladen. Er habe es sich nie technisch vorstellen können, wie man ein ganzes Auto auseinandernehmen kann und nachher wieder wisse, wo alle Teile hinkommen, so Kraushaar.

Zum Glück sei seine Frau sehr tolerant gegenüber seiner aussergewöhnlichen Sammelleidenschaft, sagt Kurt Kraushaar mit einem Lachen. Irgendwo höre aber auch ihre Toleranz auf. Im Hause Kraushaar hat es Modellautos im Keller, im Büro, im Gang, nicht aber im Wohnzimmer. «Das habe ich meiner Frau versprochen. Das Wohnzimmer ist absolut tabu.»

Sowieso ist der grosse Wunsch des Autosammlers, dass seine Schätze vielleicht eines Tages in einem Museum stehen. «Aber vorläufig freue ich mich noch, wenn ich vor dem Zubettgehen meinen kleinen Freunden gute Nacht sagen kann.»