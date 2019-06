Seit einem halben Jahr stehen in Döttingen Gratis-Velos. Die Velos sind nicht abgeschlossen und können gratis benutzt werden.

Mittlerweile seien aber alle 15 bereitgestellten Velos verschwunden, so Mario Lerf, Leiter Bau und Planung der Gemeinde Döttingen.

Aufgeben will man aber noch nicht: nun werden 15 weitere Velos der Döttinger Bevölkerung zur Verfügung gestellt.

Es ist eine simple Idee: am Bahnhof Döttingen stehen Velos zur Verfügung. Sie sind nicht abgeschlossen und müssen nicht reserviert werden. Wer eines braucht, benutzt es und stellt es anschliessend wieder zurück. So wollte die Energiekommission der Gemeinde die Dorfbevölkerung animieren mehr mit dem Velo und dem Öffentlichen Verkehr unterwegs zu sein.

Etwas mehr als ein halbes Jahr später zeigt sich, dass alle 15 Velos verschwunden sind. «Die Velos kamen nicht gut an den Bahnhof zurück, wahrscheinlich sind viele in Kellern eingelagert», sagt Mario Lerf, Leiter Bau und Planung in Döttingen.

Legende: Wenn es nach dieser Warnung geht, dann gibt es jetzt verschiedene Döttinger, die Warzen erhalten haben. ZVG / Gemeinde Döttingen

Aufgeben möchte Mario Lerf aber noch nicht. Insgesamt hat Döttingen 30 Velos gekauft. Nachdem die ersten 15 nun weg sind, werden die anderen 15 bereitgestellt. Das Konzept ändern, will man in Döttingen nicht.

«Wir hoffen, dass nun alle, die ein Velo haben wollten, eines haben», so Lerf. Eigentlich seien es ja keine Velos guter Qualität. Die Gemeinde hatte die Velos aus einer Konkursmasse günstig gekauft. Sie waren zuvor als Leihvelos der Marke «Obike» in Zürich im Einsatz.